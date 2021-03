COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAR - Impennata di positivi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 475 ( ieri erano 365), i nuovi casi registrati in Calabria con 3.360 tamponi fatti e 3.116 soggetti testati. Quattro i nuovi decessi che portano a 786 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura, +5 (331) e quelli in terapia intensiva, +1 (34).

Oltre la metà dei casi riscontrati oggi, 257, sono localizzati in provincia di Cosenza. Seguono Catanzaro 90, Reggio Calabria 57 Crotone 38 e Vibo Valentia 33.

In questo quadro si inseriscono i risultati dell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe che segnala, per la regione, un ulteriore peggioramento dell''indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" nella settimana 17-23 marzo: Nell'ultimo periodo preso in considerazione sono 471 a fronte dei 408 della settimana precedente, con una variazione percentuale dei casi pari all'8,3%. Dall'ultimo report emerge, inoltre, anche un aumento della pressione su ospedali e terapie intensive malgrado, uttavia, i dati relativi - 35 e 22 % - rimangano ancora al di sotto della soglia di saturazione.

Alla vigilia della visita del Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo - che domani sarà a Cosenza, Catanzaro e Taurianova - si allarga il fronte delle chiusure. Il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì ha disposto la zona rossa in due comuni, Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria e Cirò Marina, in provincia di Crotone.

L'ordinanza si è resa necessaria in relazione all' "incidenza dei casi confermati nell'ultima settimana, nei due Comuni, che supera i valori individuati nel Dpcm del 2 marzo scorso". In base a quanto rilevato ricorrono, pertanto, "le condizioni per l'adozione delle misure di mitigazione della diffusione epidemica". (ANSA).