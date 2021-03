Droga:trovati e sequestrati oltre 2,5 kg di marijuana

(ANSA) - CROTONE, 20 MAR - I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno scoperto e sequestrato oltre 2,5 chilogrammi di marijuana. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando provinciale e finalizzato alla prevenzione e repressione dell'illegalità diffusa nelle aree periferiche della città, hanno trovato in un nascondiglio 2,646 chilogrammi di droga.

La sostanza stupefacente, contenuta in sei involucri di cellophane, è stata sequestrata e sarà sottoposta agli esami di routine. Ulteriori indagini e controlli sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Crotone per tentare di risalire a quanti erano illecitamente in possesso della marijuana. (ANSA).