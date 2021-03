Vaccini: Spirlì, ripartita somministrazione Astrazeneca

(ANSA) - CATANZARO, 19 MAR - "La vaccinazione con AstraZeneca è ripartita alle ore 15 di oggi. La dichiarazione dell'Ema deve tranquillizzare gli italiani e i calabresi".

Lo afferma il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, dopo la revoca del provvedimento di divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca, disposta dall'Agenzia italiana del farmaco - e trasmessa alle Regioni con una circolare ministeriale - dopo la valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema).

"AstraZeneca - spiega Spirlì - ha superato tutti i controlli già ai tempi della prima autorizzazione da parte di Ema e Aifa, per cui non avevamo dubbi sulla qualità e sull'efficacia di questo vaccino. Pertanto, chiedo alle categorie che sono già inserite nelle linee guida del ministero della Salute di affidarsi con serenità d'animo, speranza e sicurezza ai vaccini a nostra disposizione, qualunque siano. Possiamo stare tranquilli anche perché i casi di intolleranza o reazione non sono assolutamente riconducibili, a detta degli studiosi, alla inoculazione dei vaccini stessi. Per cui, riprendiamo a vaccinarci: è l'unica arma che abbiamo contro il virus, in questo momento".

"Credo che tutti quelli che possono già riceverlo in queste ore - conclude Spirlì -, non debbano farne a meno, e mi auguro che, presto, possano farlo in tanti, per arrivare, entro quest'estate, a garantirlo a tutti. Perciò, bando alle polemiche e fiducia massima nei vaccini". (ANSA).