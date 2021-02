Covid: donati tamponi ultima generazione a Cri Castrovillari

(ANSA) - CASTROVILLARI, 25 FEB - La Società partecipata "Gas Pollino" di Castrovillari ha donato alla locale sezione della Croce Rossa tamponi di ultima generazione e uno strumento, concesso in comodato, per analizzarli. Alla donazione hanno presenziato il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, il presidente della Società partecipata Antonio Viceconte, e il presidente della Sezione Cri Maria Grazia Mainieri.

Quest'ultima, nel ringraziare per il gesto, ha evidenziato "l'importanza dell'offerta in un momento dove maggiori e migliori dispositivi di analisi sono un sostanziale aiuto all'individuazione e tracciamento dell'infezione per l'immediata cura e risposta all'assistenza".

"Supportare con forza e meglio - ha aggiunto Lo Polito - l'attività che si sta svolgendo e si è perseguita in questi mesi in collaborazione con la Croce Rossa e sanitari volontari presso l'area mercatale a servizio della popolazione, eseguendo i tamponi, significa riconoscere a chi si sta prodigando l'impegno messo a disposizione che non può fare a meno di coinvolgimenti ed assunzioni di responsabilità dedicati". Il promo cittadino di Castrovillari ha inteso, altresì, ringraziare il Siulp e l'amministrazione comunale di Frascineto "per le donazioni effettuate che hanno contribuito all'acquisto dei tamponi".

