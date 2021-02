Covid: Calabria, calano nuovi positivi, crescono ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 22 FEB - Calano i nuovi positivi in Calabria (+118 contro i +170 di ieri) ma a fronte di un numero quasi dimezzato di tamponi (1.042 contro 2.053). Anche oggi si registra una vittima (667 il totale) e si conferma l'incremento visto ieri dei ricoverati in area medica (+9, 176) e in terapia intensiva (+3, 19). Calano di 37 gli isolati a domicilio (6.147) e crescono di 142 i guariti (29.695), mentre i casi attivi passano dai 6.367 di ieri ai 6.342 di oggi. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 6, Catanzaro 1, Vibo Valentia 5 e Reggio Calabria 106. Ad oggi, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 537.967 soggetti per un totale di 569.685 tamponi con 36.704 positivi. Sono questi i dati giornalieri del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.442 (38 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 3 all'Ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 2.378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.267 (7.985 guariti, 282 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.483 (11 in reparto all'AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all'AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.458 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.688 (3.592 guariti, 96 deceduti). Crotone: casi attivi 135 (6 in reparto; 129 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.628 (2.585 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 506 (14 ricoverati, 492 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.887 (2.834 guariti, 53 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.726 (68 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.640 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.583 (12.390 guariti, 193 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 96. (ANSA).