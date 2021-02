Covid:crescono casi Calabria ma in linea giorni scorsi, +237

(ANSA) - CATANZARO, 13 FEB - Raddoppiano i nuovi positivi in Calabria, passando dai 115 di ieri ai 237 di oggi, ma restano in linea con il livello dei giorni scorsi di poco superiore ai 200.

Anche oggi si registrano due vittime come ieri, con il totale da inizio pandemia che arriva a 642. In calo i ricoverati, sia in area medica (-7 a 217) sia in terapia intensiva (-1 a 22) e si riducono di 238 anche gli isolati a domicilio che sono adesso 6.478. In crescita, +311 i guariti, mentre flettono anche i casi attivi passati dai 6.793 di ieri ai 6.717 di oggi. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 66, Catanzaro 16, Crotone 11, Vibo Valentia 35, Reggio Calabria 109. Ad oggi, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 521.411 soggetti per un totale di 551.577 tamponi eseguiti e 35.285 positivi. I dati sono comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.623 (48 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all'ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.538 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.720 (7.447 guariti, 273 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.624 (11 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.599 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.464 (3.370 guariti, 94 deceduti). Crotone: casi attivi 127 (12 in reparto; 115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.571 (2.528 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 378 (12 ricoverati, 366 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.748 (2699 guariti, 49 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.915 (82 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.810 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.756 (11.573 guariti, 183 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).