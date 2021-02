Rissa tra giovani a Gioia Tauro, otto denunciati, 7 minori

(ANSA) - GIOIA TAURO, 12 FEB - Otto ragazzi, di cui 7 minorenni, e tutti incensurati, sono stati denunciati dalla Polizia per rissa pluriaggravata. Il fatto è accaduto il 10 gennaio scorso. Gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro erano intervenuti nella centrale piazza Duomo dopo una telefonata alla Sala operativa che segnalava una rissa tra giovani. Giunti sul posto, gli agenti avevano trovato una situazione tranquilla. Tuttavia, considerata la gravità del fatto, e nonostante l'assenza di indicazioni utili da parte dei cittadini presenti sul posto, la polizia ha avviato delle indagini. La visione delle immagini registrate da diversi sistemi di videosorveglianza presenti nell'area hanno così permesso di accertare che effettivamente la rissa c'era stata, e vi avevano partecipato unna decina di giovani che, divisi in due distinte e contrapposte fazioni, si erano aggrediti violentemente.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso al personale del Commissariato di Gioia Tauro di identificare gli autori del fatto e di denunciare all'Autorità giudiziaria per gli otto ragazzi. (ANSA).