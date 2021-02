Covid: due positivi alla variante inglese nel Cosentino

(ANSA) - LONGOBARDI, 11 FEB - Due persone positive al Covid-19 ed in particolare alla cosiddetta 'variante inglese' sono state individuate dalla task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza all'interno di un Cas, Centro di accoglienza straordinaria, del comune di Longobardi.

Secondo quanto si apprende il contagio sarebbe partito da un giovane migrante che ha lasciato il paese sulla costa tirrenica cosentina per la Germania e che una volta arrivato a destinazione è risultato positivo alla variante inglese del Sars-Cov-2 che si trasmette il 70% più velocemente rispetto a quelle conosciute.

Immediatamente è stata allertata la task force dell'Asp di Cosenza come autorità di controllo della zona di provenienza del giovane migrante. I sanitari hanno subito provveduto ad eseguire i tamponi rinofaringei accertando che i due compagni di stanza del ragazzo sono positivi alla variante inglese. I due, e tutti gli ospiti della struttura, sono stati posti in isolamento e monitorati grazie alla collaborazione del gestore responsabile della struttura. L'intervento tempestivo ha consentito di circoscrivere il virus ed evitato la diffusione della pericolosa variante. (ANSA).