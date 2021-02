Covid: stabili i positivi in Calabria (188), 5 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 09 FEB - Resta sostanzialmente stabile il numero di nuovi positivi in Calabria (188 contro i 142 di ieri) anche in presenza di un aumento dei tamponi fatti, passati dai 1.733 di ieri ai 2.634 di oggi. Cinque le vittime, con il totale da inizio pandemia arrivato a 630. Crescono i ricoverati in area medica (+9 a 243) mentre scende di uno il numero di quelli in terapia intensiva (24). Scendono anche gli isolati a domicilio, calati di 346 unità a 6.959 e, di contro, aumento di 521 i guariti arrivati a 26.665. Flessione anche nei casi attivi, passati dai 7.564 di ieri ai 7.226 di oggi. I casi di oggi sono suddivisi a: Cosenza 25, Catanzaro 8, Crotone 13, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 118. Ad oggi sono stati sottoposti a test 511.647 soggetti con 541.444 tamponi fatti e 34.521 positivi. I dati sono forniti dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.860 (55 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all'Ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.275 (7.006 guariti, 269 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.746 (19 in reparto all'AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all'AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.706 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.269 (3.178 guariti, 91 deceduti). Crotone: casi attivi 128 (10 in reparto; 118 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.538 (2.495 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 482 (14 ricoverati, 468 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.534 (2.489 guariti, 45 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.960 (86 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.851 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.370 (11.188 guariti, 182 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 113. (ANSA).