Incidenti stradali: 28enne morto a Spilinga

(ANSA) - SPILINGA, 02 FEB - Un giovane di 28 anni, Simone Corso, originario di Rombiolo, é morto in un incidente stradale a Spilinga, nel vibonese.

Corso era alla guida della propria automobile della quale, ad un certo punto, ha perso il controllo, presumibilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. La vettura si é ribaltata, uscendo di strada e finendo la sua corsa in un terreno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, insieme ai vigili del fuoco.

Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare nulla per salvare la vita a Corso, il cui decesso é stato istantaneo. (ANSA).