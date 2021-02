Contraffatto contratto vendita bosco,2 denunce nel Vibonese

(ANSA) - BROGNATURO, 01 FEB - I carabinieri forestale hanno denunciato a Brognaturo il titolare di un'impresa boschiva e il responsabile di cantiere con l'accusa di truffa, furto, invasione di proprietà e danneggiamento.

I due, secondo quanto accertato dai militari, a seguito dell'acquisto di un lotto boschivo di ceduo di castagno con presenza di piante di roverella e ciliegio selvatico, avrebbero sconfinato nelle particelle limitrofe, prive di autorizzazione al taglio e non ricomprese nel contratto di compravendita. Il documento, sarebbe risultato contraffatto perché riportante firme in calce falsificate e particelle non indicate nell'atto originale ad un prezzo di acquisto ribassato rispetto a quello realmente corrisposto con conseguente elusione fiscale sull'imposta di registro.

Il danno economico per i proprietari del bosco è stato quantificato, in circa 13 mila uro. (ANSA).