Chiusa struttura adibita abusivamente ad affittacamere

(ANSA) - PALMI, 23 GEN - I carabinieri e la Polizia locale di Palmi hanno effettuato un controllo in località "Scinà" in una struttura adibita ad affittacamere riscontrando come l'attività ricettiva venisse svolta in forma abusiva, disponendone immediatamente la chiusura.

Il controllo che ha portato alla chiusura della struttura, composta da 11 stanze in cui erano ospitate 18 persone, é stato eseguito insieme alle unità specializzate del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria.

Al proprietario della struttura é stata anche elevata una sanzione amministrativa di trecento euro. (ANSA).