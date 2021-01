In fiamme appartamento nel Catanzarese, nessun ferito

(ANSA) - SANTA CATERINA DELLO IONIO, 16 GEN - Un incendio, provocato da cause accidentali, ha interessato un appartamento a Santa Caterina dello Ionio, nella fascia ionica del catanzarese.

Nessun danno per le persone. L'abitazione al momento era deserta.

Il rogo ha riguardato in particolare i locali cucina e soggiorno dell'appartamento provocando danni ai mobili e alle suppellettili che si trovavano all'interno. Il fumo nero che si è sprigionato dalla combustione ha provocano l'annerimento delle pareti interne di tutti gli altri ambienti. Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, sono intervenute squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Soverato con il supporto di un'autobotte. L'intervento è valso alla completa estinzione del rogo e ad una verifica strutturale dell'abitazione. (ANSA).