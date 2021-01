E-commerce:Poste,a dicembre boom consegne pacchi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 15 GEN - In Calabria vola l'e-commerce con aumenti considerevoli dei volumi di pacchi consegnati nel mese di dicembre. E' quanto fa sapere Poste Italiane.

"Nelle cinque province calabresi - è detto in un comunicato - l'incremento più alto si è registrato a Crotone (+120%) ed a Vibo Valentia (+117%); a seguire ci sono Catanzaro (102%), Cosenza (95%) e Reggio Calabria (75%).

Dati da record che rispecchiano l'autentico boom registrato a livello nazionale nell'ultimo mese dell'anno, quando Poste Italiane ha consegnato 27 milioni di pacchi, di cui 20 milioni legati all'e-commerce, quasi 10 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (+56%). Risultati che, secondo l'azienda, "confermano lo sforzo logistico messo in atto in un mese di picco di consegne e che consolida la strategia di Poste Italiane per rafforzare la leadership nei servizi per l'e-commerce". (ANSA).