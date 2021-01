COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 15 GEN - E' in netta risalita il numero dei nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria che rimane collocata in area arancione assieme a Emilia Romagna e Veneto. Se ieri il dato dei contagi segnava 286 casi, oggi siamo a quota 405, (119 in più) con quattro nuovi decessi che portano a 530 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Tra ieri e oggi si conta un ricoverato in più in area medica (285), e due in meno nelle terapie intensive (27).

Inoltre, ci sono 259 soggetti che si aggiungono ufficialmente alla schiera dei guariti (18.087).

La nuova ordinanza che conferma la Calabria in arancione è pronta per la firma del Ministro della salute Roberto Speranza ed entrerà in vigore domenica 17 gennaio.

Dai dati relativi ai contagi di oggi emerge che la provincia di Reggio Calabria, che mantiene il primato negativo dei casi di contagio odierno (151), e quella di Cosenza (117), segnano più di cento positivi. Segue Catanzaro con 55, poi Crotone (42) e Vibo Valentia (40).

Nessun allentamento dal Pollino allo Stretto, dunque, ma nemmeno ricollocazione in area rossa anche se la cronaca restituisce oggi alcuni preoccupanti episodi di mancato rispetto delle prescrizioni indicate per evitare la corsa dei contagi. A Catanzaro gli agenti delle Volanti, hanno intercettato un trentaduenne del vibonese che, pur essendo stata posta in quarantena fino al 17 gennaio dall'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia perché risultato positivo, ha giustificato l'uscita da casa adducendo di essersi allontanato per andare ad acquistare delle medicine. L'uomo è stato denunciato. A Reggio Calabria, invece, la Polizia municipale è intervenuta, comminando sanzioni, in un locale dove si serve cibo etnico trovando dieci persone che stavano cenando allo stesso tavolo.

(ANSA).