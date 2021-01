Covid: Calabria, oggi un solo morto ma aumentano contagiati

(ANSA) - CATANZARO, 06 GEN - Oggi c'é stato un solo morto per Covid in Calabria rispetto ai sette di ieri. Brusca impennata, invece, dei contagi, passati dai 177 di ieri ai 398 di oggi.

Aumento anche dei casi attivi, passati da 8,498 a 8.691, mentre quelli chiusi sono 16.695.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 432.831 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 452.241.

Complessivamente le persone risultate positive al Coronavirus dall'inizio della pandemia sono 25.386, mentre quelle negative 407.445.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: - Cosenza: casi attivi 3.547, casi chiusi 3.956 (3.742 guariti, 214 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi 1.675, casi chiusi 1.946 (1.866 guariti, 80 deceduti).

- Crotone: casi attivi 332, casi chiusi 1.922 (1.883 guariti, 39 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi, casi chiusi 1.154 (1.124 guariti, 30 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 2.121, casi chiusi 7.513 (7.377 guariti, 136 deceduti).

- Altra Regione o Stato estero: casi attivi 155, casi chiusi 204, tutti guariti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 162. (ANSA).