Droga:sorpreso a cedere marijuana,arrestato trentunenne

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 02 GEN - Lo hanno sorpreso mentre cedeva un involucro con della marijuana ad un cittadino extracomunitario. U.A., di 31 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Ps di Corigliano-Rossano con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo, che era a bordo di un motociclo in transito, è stato intercettato dai poliziotti in una piazza di Rossano e dopo essere stato perquisito è stato trovato in possesso oltre che del pacchetto che stava consegnando e di un bilancino, anche di altri quattro involucri contenenti tutti la stessa sostanza stupefacente. ed un bilancino di precisione.

Successivamente, gli agenti hanno esteso il controllo all'abitazione del trentunenne dove sono stati trovati nascosti altri 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e banconote di vario taglio. (ANSA).