Covid:motonave Msc Opera sosterà in porto Gioia Tauro

Sosterà per alcuni mesi nel porto di Gioia Tauro, la motonave Msc Opera appartenente alla linea di navigazione Msc che in questo periodo ha sospeso il servizio per i problemi che sono derivati al settore croceristico dall'emergenza epidemiologica Covid 19. Lo rende noto l'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) precisando di fornire così alla società di navigazione "il proprio contributo" per la soluzione dei problemi derivanti dagli effetti economici della pandemia. La motonave è entrata nel porto calabrese in attesa di poter riprendere in mare per continuare a svolgere la propria attività croceristica appena le condizioni sanitarie internazionali lo con sentiranno.

"All'equipaggio che rimarrà a bordo, per garantire il funzionamento di tutte le apparecchiature e fare la necessaria manutenzione - fanno sapere dall'Agenzia - è assicurato il regolare rifornimento di tutte le provviste e le dotazioni indispensabili al soddisfacimento delle normali esigenze di consumo".

La pandemia determinata dalla diffusione del coronavirus ha provocato danni a moltissimi settori economici e uno tra questi è proprio quello legato alle crociere all'interno del quale l'Italia occupa tradizionalmente un posto non di secondo piano sia in termini di volume di affari che di occupazione.

