Covid: tornano a crescere positivi in Calabria, +468

(ANSA) - CATANZARO, 27 NOV - Tornano a crescere i nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 468 (+71 rispetto a ieri) a fronte di un maggior numero di soggetti testati (2.948, +619) e di tamponi effettuati (3.147, +539). Cinque le vittime, con il totale che arriva a 259. I ricoverati in reparto sono 432 (+4) mentre quelli in terapia intensiva 44; gli isolati a domicilio sono 10.366 (+353) mentre i casi attivi 10.822 (+356) ed i guariti 4.643 (+107).

Dall'inizio della pandemia i soggetti testati sono stati 347.932 per per un totale di 356.751 tamponi fatti. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3. 687 (123 in reparto AO Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 13 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.523 in isolamento domiciliare); casi chiusi 881 (775 guariti, 106 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.612 (75 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.521 in isolamento domiciliare); casi chiusi 715 (655 guariti, 60 deceduti). Crotone: casi attivi 869 (41 in reparto; 828 in isolamento domiciliare); casi chiusi 497 (491 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 701 (18 ricoverati, 683 in isolamento domiciliare); casi chiusi 234 (217 guariti, 17 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3.640 (127 in reparto; 25 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.478 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.403 (2.334 guariti, 69 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 313 (313 in isolamento domiciliare); casi chiusi 172 (171 guariti, 17 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 187, Catanzaro 51, Crotone 87, Vibo Valentia 24, Reggio Calabria 119.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 238. (ANSA).