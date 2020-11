Maltempo: piove ancora a Crotone, bloccata statale 106

(ANSA) - CROTONE, 22 NOV - Continua a piovere a Crotone, anche se meno intensamente rispetto a ieri. La situazione, comunque, si mantiene critica, tanto che é stato interrotto il traffico sulla statale 106 jonica all'altezza del ponte sul fiume Neto. La decisione é stata presa perché il ponte non dà garanzie di stabilità.

Disagi per il traffico, deviato sulla viabilità locale.

Tutte le forze dell'ordine, insieme alla Protezione civile, sono impegnate per la gestione della situazione.

EMBED START Image {id: "editor_0"} Il fiume Esaro a Crotone EMBED END Image {id: "editor_0"} (ANSA).