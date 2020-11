Covid:Corigliano Rossano, macchina per processare tamponi

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 18 NOV - Entra in funzione il nuovo macchinario in grado di processare trecento tamponi molecolari al giorno nel laboratorio di virologia dell'ospedale Giannettasio di Rossano. Si inizia con i primi 280 tamponi che accelereranno le operazioni di screening dei soggetti potenzialmente positivi al coronavirus e snelliranno il lavoro per gli operatori in servizio nel laboratorio all'Annunziata, unico finora a processare i tamponi in provincia di Cosenza, oberati di lavoro fin dall'inizio dell'emergenza pandemia.

L'avvio del nuovo laboratorio arriva cinque mesi dopo l'acquisto delle attrezzature, risalente al maggio scorso per un investimento di 150 mila euro. (ANSA).