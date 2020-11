Covid:leggera frenata contagi in Calabria (+376), 5 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 11 NOV - Frena leggermente il trend di nuovi contagi in Calabria. Sono 376 - 33 in meno di ieri -, i positivi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 8.693.

Cinque i nuovi decessi che portano il computo a 156 vittime.

Calano di una unità i pazienti in terapia intensiva (18) mentre i ricoveri nei reparti salgono di tre unità arrivando a quota 286. Aumentano di 81 i guariti che salgono a 2.400. Ad oggi, con l'aggiunta di 3.371 nuovi tamponi eseguiti, sono stati sottoposti a test 304.484 soggetti per un totale complessivo di 307.611.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 1.907 ( 96 in reparto, 2 in terapia intensiva e 1809 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 693 (633 guariti e 60 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 915 (70 in reparto, 11 in terapia intensiva e 834 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 419 (375 guariti e 44 deceduti); Crotone: Casi attivi 373 (24 in reparto e 349 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 179 (173 guariti e 6 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 192 (12 ricoverati e180 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 127 (119 guariti e 8 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.483 (84 in reparto, 5 in terapia intensiva e 2.394 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1010 (973 guariti e 37 deceduti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 78 , Catanzaro 84, Crotone 35, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 166.

Altra Regione o stato estero 0.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 159 . (ANSA).