COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 04 NOV - Non accenna a mostrare segni di cedimento il trend dei nuovi casi di positività in Calabria.

Sono 262, a fronte dei 266 di ieri, i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore, con l'aggiunta di due decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 124.

Un dato quello del numero dei contagi giornalieri che si conferma stabile in attesa della dichiarazione da parte del Governo della dichiarazione con la quale si istituisce la zona rossa nella regione e alla vigilia della proroga del Decreto Sanità Calabria con il prolungamento del commissariamento per il prossimo triennio. Attenzione sempre molto vigile sul fronte degli ospedali: sono undici i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, uno in più nelle ultime 24 ore, anche se la vicenda della revisione del dato reso noto ieri nel pomeriggio (26) e poi rettificato in serata (10) ha dato fuoco alle polveri della polemica e ha fatto parlare l'opposizione di "balletto indecoroso".

Riflettori sempre puntati sul mondo della scuola. A causa della presenza di un caso di positività al Covid, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha disposto la chiusura dell'Istituto comprensivo Mater Domini, plesso Campanella, dal 5 al 7 novembre per consentire le operazioni di sanificazione ed igienizzazione e contestualmente è stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, con conseguente attivazione della didattica digitale integrata, in tutte le classi dello stesso plesso dal 5 al 10 novembre compreso. Analoga decisione anche per una classe della scuola primaria Istituto comprensivo Pascoli-Aldisio, plesso Aldisio, dal 5 al 10 novembre. Intanto, proprio per favorire la didattica a distanza il Ministero dell'Istruzione ha reso noto lo stanziamento di 3,5 milioni di euro da ripartire a beneficio di 360 istituti scolastici calabresi. (ANSA).