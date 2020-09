Coronavirus: tornano su positivi in Calabria, +24

(ANSA) - CATANZARO, 22 SET - Tornano a salire, confermando l'andamento altalenante degli ultimi giorni, i positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 24 (ieri erano 12) a fronte di 1.531 tamponi processati (920 ieri). I casi attivi salgono dunque a a 490, 22 più di ieri per effetto di due nuove guarigioni che portano il totale a 1.280. I positivi complessivi dall'inizio della pandemia sono 1.868 a fronte di 186.032 tamponi fatti sino ad ora. Dei casi attivi, 4 sono in terapia intensiva, 29 ricoverati in reparto (-1) e 457 in isolamento domiciliare. Le vittime sono 98. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Tre casi di Catanzaro sono riconducibili a focolaio noto. A Cosenza, oggi, si registrano 18 nuovi casi, tutti migranti del distretto Tirreno. Anche i due positivi di Reggio Calabria sono migranti.

Territorialmente, i casi positivi complessivi da inizio pandemia sono distribuiti a: Catanzaro 11 in reparto; 1 in terapia intensiva; 60 in isolamento domiciliare; 190 guariti; 33 deceduti. Cosenza 9 in reparto; 3 in terapia intensiva; 108 in isolamento domiciliare; 476 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 7 in reparto; 108 in isolamento domiciliare; 316 guariti; 19 deceduti. Crotone 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 244.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 749. (ANSA).