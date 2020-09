Coronavirus: in flessione aumento casi in Calabria, +12

(ANSA) - CATANZARO, 21 SET - Leggera flessione rispetto a ieri dei nuovi casi di coronavirus in Calabria, anche se a fronte di un minor numero di tamponi processati. Su 920 esami (contro i 1.632 di ieri), i nuovi positivi sono 12 (ieri erano 22). I casi attivi passano a 468, 7 in più rispetto a ieri per effetto di 5 nuove guarigioni con il totale che arriva a 1.278.

Complessivamente, da inizio pandemia, sono stati effettuati 184.501 tamponi con 1.844 positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre quelle nei reparti sono 30; 434 gli isolati a domicilio. Le vittime sono 98. Al Cara di Crotone sono rimasti due positivi; gli altri sono stati trasferiti sulla nave quarantena. Reggio Calabria ne comunica 9. A Catanzaro tre positivi sono riconducibili a focolaio noto. Lo comunica il bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi complessivi così distribuiti a: Catanzaro 12 in reparto; 1 in terapia intensiva; 55 in isolamento domiciliare; 190 guariti; 33 deceduti. Cosenza 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 109 in isolamento domiciliare; 474 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 7 in reparto; 108 in isolamento domiciliare; 316 guariti; 19 deceduti. Crotone 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 224.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.030. (ANSA).