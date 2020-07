'Ndrangheta: sequestrati beni a cosca Piromalli

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 02 LUG - Un sequestro di beni del valore di circa 500 mila euro è stato effettuato da personale della divisione Polizia anticrimine della Questura di Reggio Calabria a carico di Domenico Pisano, di 51 anni, di Polistena, indicato come esponente della cosca di 'ndrangheta dei Piromalli di Gioia Tauro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - sezione Misure di prevenzione, è giunto al termine di un'indagine di natura patrimoniale coordinata dalla Procura - ufficio Misure di prevenzione. In particolare è stato sequestrato un fabbricato di due piani a Gioia Tauro, che formalmente risultava intestato alla moglie di Pisano.

L'uomo, attualmente agli arresti domiciliari, era stato sottoposto a provvedimento di fermo dalla Squadra mobile reggina il 5 ottobre 2017 nell'ambito dell'Operazione "Metauros" perché ritenuto responsabile dei delitti di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni, con l'aggravante dell'avere favorito la 'ndrangheta. (ANSA).