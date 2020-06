Droga: nel crotonese sequestrate 147 piante marijuana

(ANSA) - CROTONE, 29 GIU - I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto e della Stazione di Crotone hanno eseguito in questi giorni dei servizi di contrasto alla coltivazione di canapa indiana, sequestrando, complessivamente, 147 piante di marjuana, 48 cartucce calibro 12, 950 grammi di marijuana essiccata, 18 chili di marijuana verde.

Nel corso dei controlli, i militari della Stazione di Crotone Principale insieme a quelli di Scandale, nella frazione Papanice di Crotone, hanno arrestato un 21enne e denunciato un 20enne del luogo, in quanto sorpresi, mentre erano intenti a raccogliere canapa. I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 48enne ed un 40enne del luogo, in quanto intenti a raccogliere canapa.

Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).