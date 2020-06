Secondo giorno zero contagi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 GIU - Secondo giorno con zero contagi in Calabria. Lo attesta il Bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Restano 1.175 le persone risultate positive al Coronavirus mentre quelle negative assommano complessivamente, dall'inizio della pandemia, a 88.074. Nessun nuovo decesso.

A livello territoriale i positivi risultano così distribuiti: Catanzaro: 6 in reparto, uno in isolamento domiciliare, 177 guariti e 33 deceduti; Cosenza: uno in reparto, due in isolamento domiciliare, 431 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 254 guariti e 19 deceduti; Crotone: 112 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 2 in isolamento domiciliare, 76 guariti e 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.469.