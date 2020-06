Per cuccioli di cane chiamano vigili

(ANSA) - CATANZARO, 19 GIU - Hanno trovato dei cuccioli di cane abbandonati in un sacco ed hanno chiamato i vigili urbani per chiedere aiuto. Protagonisti alcuni ragazzi (il più grande fa la terza media) di Le Cannella frazione di Isola Capo Rizzuto che mentre giocavano hanno trovato un sacco con dentro sei cagnolini appena nati ed hanno telefonato alla polizia locale.

"Siamo dei ragazzi di Cannella, abbiamo trovato dei cuccioli appena nati abbandonati in un sacco, ci potete aiutare voi vigili?" hanno chiesto all'operatrice. "I ragazzi - racconta il comandante della polizia locale di Isola Capo Rizzuto, Francesco Iorno - sono rimasti lì ad aspettare l'arrivo della pattuglia, nonostante l'operatrice avesse raccomandato loro di tornare a casa" . La pattuglia è arrivata qualche minuto dopo. I cuccioli erano sei, ma due di loro non ce l'hanno fatta.

I cani saranno accuditi da alcuni ragazzi ospiti del centro migranti di Isola Capo Rizzuto gestito dalla Protezione civile.

(ANSA).