Carabinieri sequestrano capannone industriale in costruzione

(ANSA) - ROCCA DI NETO, 30 MAG - I carabinieri forestali hanno sequestrato una costruzione abusiva in località "Torre del Pero" di Rocca di Neto, in stato di avanzata esecuzione.

Il responsabile, un imprenditore del luogo, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria con l'accusa di abusivismo edilizio.

La scoperta della costruzione abusiva é stata fatta nel corso di un servizio di controllo del territorio dai carabinieri forestali di Santa Severina. Il manufatto, realizzato in calcestruzzo su un'area di oltre 300 metri quadri, era privo del manto di copertura e dei titoli abilitativi legittimanti l'edificazione.

Il titolare dell'area, un imprenditore trentenne del luogo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per violazioni alla normativa edilizia. Il sequestro è stato già convalidato dall'Autorità giudiziaria. (ANSA).