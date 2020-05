Successo per "Ecowalk" a S.Ferdinando

(ANSA) - SAN FERDINANDO (REGGIO CALABRIA), 12 MAG - Passeggiare e correre per mantenersi in forma mentre si raccolgono i rifiuti. È la nuova tendenza arrivata dalla Svezia, sull'onda del neologismo plogging (plocka upp - raccogliere in svedese - e jogging, poi divenuto "plastic jogging") che riguarda questo modo di intendere l'attività fisica come azione utile anche per l'ambiente. A San Ferdinando ha preso avvio l'iniziativa che è stata chiamata "EcoWalk", passeggiata ecologica che vuole unire il desiderio di mantenersi in forma la cura del decoro degli spazi cittadini. L'iniziativa, ideata e voluta da Luca Gaetano, assessore comunale appassionato di surf, jogging e bicicletta, ha subito incontrato l'entusiasmo di molti cittadini tra i quali i volontari dell'Associazione "7 agosto". L'iniziativa EcoWalk di San Ferdinando ha raccolto molte adesioni e suscitando l'interesse e la partecipazione attiva dei cittadini.