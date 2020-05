Tenta scippare borsa a donna,arrestato

(ANSA) - COSENZA, 6 MAG - A bordo di un'auto avrebbe tentato di scippare la borsa ad una donna che, in centro città, stava rientrando a casa dopo il lavoro. Un trentunenne di Cosenza, con precedenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina. L'arresto è stato disposto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura.

Durante il tentativo di rapina, avvenuto qualche giorno addietro, la vittima per cercare di resistere al tentativo di rapina era caduta rovinosamente a terra venendo trascinata per alcuni metri dall'uomo che si allontanava a bordo della vettura.

A seguito di una richiesta giunta al 112 sul posto era intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile che, dopo avere soccorso la donna, aveva avviato le indagini per risalire all'identità dell'autore dell'episodio risalendo al trentunenne con precedenti specifici.