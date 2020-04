Cc e Cri consegnano alimenti a casa

(ANSA) - SAN DEMETRIO CORONE (COSENZA) 8 APR - Generi di prima necessità consegnati a tre famiglie che ne avevano fatto richiesta agli enti preposti. A San Demetrio Corone sono stati i carabinieri della locale stazione, in supporto ai volontari della Croce Rossa Italiana a portare sollievo a questi nuclei che, a causa dell'emergenza coronavirus, hanno avuto seri problemi ad approvvigionarsi.

L'ausilio dei militari si è rivelato decisivo per poter raggiungere alcune delle abitazioni ubicate il località impervie del territorio comunale. All'arrivo dei militari e degli operatori che hanno consegnato i viveri richiesti i destinatari, dapprima sorpresi nel vedere gli uomini in divisa, hanno espresso gratitudine e riconoscenza per l'assistenza ricevuta.