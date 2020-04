Non ferma a controllo,ferito a polpaccio

(ANSA) - BOTRICELLO (CATANZARO), 5 APR - Non si fermato all'alt dei carabinieri e si è allontanato a forte velocità costringendo i militari a sparare alcuni colpi di arma da fuoco fino a quando ha fatto perdere le proprie tracce. Un trentaduenne di Isola Capo Rizzuto è rimasto ferito ad un polpaccio e si è presentato in mattinata al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone.

Il fatto è accaduto nella notte lungo la statale 106, a Botricello, dove una pattuglia dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Sellia Marina ha intercettato un mezzo con una persona a bordo. Invitato a fermarsi il conducente ha accelerato per sottrarsi al controllo intensificati per l'emergenza coronavirus. Ne è scaturito un inseguimento per circa 25 chilometri fino al territorio di Cutro dove il conducente del mezzo, che procedeva a fortissima velocità, attuando anche manovre pericolose, malgrado i colpi esplosi, si è dileguato.

Accertamenti sono in corso per stabilire le circostanze esatte della fuga.