Elezioni regionali in Basilicata, Instant Poll Telenorba: Bardi 53-57%, Marrese 41-45%

Secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per le Regionali della Basilicata, il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (centrosinistra) con una forbice del 41-45%, ed Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell'1-3%. I seggi si sono chiusi alle ore 15.

Fratelli d'Italia, con una "forchetta" di consensi fra il 23 e il 27 per cento, sarebbe il primo partito in Basilicata: è il dato che emerge dall'instant-poll di "Yoodata", commissionato da Telenorba e realizzato con 2.020 interviste a elettori lucani ieri e oggi.

Dopo FdI, vi sarebbero Pd, (fra il 15 e il 19 per cento), M5s (14-18 per cento) e Forza Italia (12-16 per cento). Nel centrodestra, la Lega otterrebbe fra il quattro e l'otto per cento dei voti. Nel centrosinistra, Basilicata Casa Comune sarebbe fra il quattro e il sei per cento.

Volt, il movimento politico europeo che esprimeva il terzo candidato alla alla presidenza della Regione, Eustachio Follia, raccoglierebbe fra l'uno e il tre per cento dei voti.

Grande entusiasmo nel comitato elettorale di Bardi

Dopo aver ascoltato gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per le Regionali della Basilicata, c'è grande entusiasmo nel comitato elettorale di Vito Bardi, governatore uscente e ricandidato dalla coalizione di centrodestra più Azione e Italia Viva.

Bardi, insieme alla famiglia e ai suoi collaboratori più stretti, è nel comitato elettorale, allestito come cinque anni fa, in un albergo alla periferia di Potenza, dove la notizia del netto vantaggio è stata accolta con grande soddisfazione, anche se resta la cautela in attesa dei primi risultati ufficiali.

Delusione nello staff di Marrese: nessuno parla, ma la tensione è evidente

Nessuno ha ancora voluto parlare con i giornalisti, ma nel comitato elettorale del candidato governatore del centrosinistra, Piero Marrese, è evidente la delusione per l'Instant Poll divulgato da Telenorba che darebbe il sindaco di Montalbano Jonico (Matera) nettamente distaccato dal governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra).

Lo staff di Marrese è nel comitato elettorale, allestito in via della Tecnica del capoluogo lucano, dove l'arrivo del presidente della Provincia di Matera è atteso tra circa un'ora.

Sono continue le telefonate con i rappresentanti di lista, soprattutto con quelli dei comuni più popolosi del Materano, dove l'affluenza è stata più alta rispetto al Potentino.

