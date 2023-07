Cinema: Verdone, Giannini e Liz Hurley a 'Marateale 2023'

(ANSA) - POTENZA, 03 LUG - Giancarlo Gianni, Carlo Verdone, Liz Hurley, Barbara D'Urso e Francesca Fagnani saranno alcuni degli ospiti delle 15/a edizione di 'Marateale - Premio internazionale Basilicata', in programma a Maratea (Potenza) dal 25 al 29 luglio. La manifestazione è stata presentata oggi in un incontro con i giornalisti che si è svolto a bordo di un treno Frecciarossa che, partito da Roma, ha raggiunto Maratea.

Alla presentazione hanno partecipato l'ad di Trenitalia (partner principale dell'evento), Luigi Corradi, il sindaco della "perla del Tirreno", Daniele Stoppelli, e Nicola Timpone, direttore artistico della manifestazione, che è divisa in tre sezioni. Corradi ha spiegato che la collaborazione con Marateale "si inserisce tra le iniziative finalizzate ad avvicinare sempre più persone al treno, mezzo green per eccellenza".

I giurati della manifestazione dovranno valutare circa 2.500 fra lungometraggi e corti, inviati da 108 nazioni. Altri ospiti, nelle varie serate, saranno Edoardo leo, Rocco Papaleo, Paolo Genovese, i ragazzi protagonisti della fiction "Mare fuori", Pio & Amedeo, Laura Chiatti, Marco Bocci, Ema Stokholma, Ermal Meta, Enzo Avitabile e i produttori Tarek Ben Ammar e Gianluca Curti.

Nel corso della conferenza stampa, l'assessore comunale alla cultura, Valentina Trotta, ha annunciato che Maratea vuole candidarsi a capitale italiana delle cultura per il 2026, con l'intenzione di diventare "una città al centro di un nuovo sistema di relazioni tra Europa e Mediterrano, baricentro del rapporto tra i Sud e i Nord". (ANSA).