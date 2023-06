Festa patronale di Potenza: registrate tra le centomila e le 130mila presenze

(ANSA) - POTENZA, 06 GIU - Nei cinque giorni della festa patronale di Potenza (dal 26 al 30 maggio scorso) sono state registrate tra le centomila e le 130 mila presenze e sono stati impiegati 243 uomini tra forze dell'ordine e polizia locale, oltre a un centinaio tra steward e volontari di associazioni e protezione civile: numeri che hanno reso il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro "contento e soddisfatto per il lavoro svolto, sia in sede preparatoria che di esecuzione".

Nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamani, in Prefettura, al termine di una riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, e alla quale hanno partecipato anche il sindaco Mario Guarente e dirigenti delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e del pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, Campanaro ha elencato i numeri, messi in campo in città "per garantire il massimo della sicurezza durante un evento che ha raccolto tra le strade del centro storico moltissimi cittadini". (ANSA).