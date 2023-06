Al via la prima sessione per la canonizzazione di don Staffieri

(ANSA) - MATERA, 06 GIU - Con una cerimonia solenne nella Cattedrale di Matera, presieduta da monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, giovedì prossimo, 8 giugno, alle ore 16.30 si aprirà la prima sessione del processo di beatificazione e canonizzazione di don Vito Staffieri, il sacerdote materano scomparso nel 1991 all'età di 106 anni. Lo ha reso noto l'Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi.

Don Vito Staffieri, "all'anagrafe Vito, Donato, Cipriano, Emanuele, nacque a Matera il 10 maggio 1885 e vi morì a 106 anni il 5 agosto 1991. Si prodigò per i giovani e per i poveri e per la ricostruzione della Chiesa di Santa Lucia. Il progetto più grande a cui si dedicò - è scritto nella nota - fu la 'Cittadella' della umana e cristiana fraternità, il Villino del sollievo, che avrebbe accolto poveri e bisognosi. Con le offerte di denaro raccolte riuscì a comprare un pezzo di terra sterile sulle Murge dove sarebbe sorta la Cittadella. L' opera è rimasta incompiuta e quel terreno è memoria del luogo delle preghiere rivolte da don Vito al Signore in ginocchio con il capo chino e con il rosario nelle mani". (ANSA).