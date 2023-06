Maltempo: Coldiretti, 'drammatica situazione nei campi lucani'

(ANSA) - POTENZA, 05 GIU - "E' drammatica la situazione nei campi dell'Alto Bradano per via delle continue ed incessanti piogge intervallate da bombe d'acqua". A lanciare l'allarme è stata, in un comunicato, la Coldiretti Basilicata.

"Siamo di fronte - ha messo in evidenza il presidente regionale della Coldiretti, Antonio Pessolani - ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si abbatte su un territorio fragile. A questa situazione non è certo estraneo il fatto che negli ultimi 50 anni è scomparso quasi un terreno agricolo su tre (-30%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari".

Per la Coldiretti lucana, "l'Italia e la Basilicata devono difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività nelle campagne", ha concluso Pessolani. (ANSA).