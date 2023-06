Merra: "Sulla Basentana situazione sotto controllo"

(ANSA) - POTENZA, 05 GIU - Sulla strada statale Basentana - che attraversa la Basilicata e dove, lo scorso 2 giugno, a causa di un nubifragio l'Anas ha disposto la chiusura per alcune ore di un tratto di dieci chilometri - la situazione "è pienamente sotto controllo e le immediate criticità sono rientrate, benché le previsioni meteo siano ancora sfavorevoli e inducono a non abbassare la guardia". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa della giunta lucana, l'assessora regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, a margine di un incontro sulla situazione maltempo. (ANSA).