Dal Pollino a Matera, un tour della Basilicata in 'E-Bike'

(ANSA) - POTENZA, 03 GIU - "E-Bike Tour Basilicata": un viaggio che con la bici a pedalata assistita partendo da Rotonda, attraverserà i paesaggi del Pollino e le colline calanchive del materano fino ad arrivare a Matera. Il progetto, "realizzato - è scritto in un comunicato - da Hitinero, un tour operator che opera nel settore del turismo esperienziale ed ecologico utilizzando come strumento la bicicletta, e Pollino Experience", sarà presentato domani, domenica 4 giugno, al rifugio Fasanelli di Rotonda (Potenza), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

"E' un'idea progettuale tutta nuova che - ha evidenziato nella nota Franco Bruno, ideatore di Pollino Experience - proporrà qualcosa di innovativo, dal punto di vista dell'itinerario, in quanto mette in collegamento il Pollino con Matera". Il tour "durerà sette giorni, con una lunghezza di 233 chilometri, e prevedrà soste in posti diversi. Si partirà da Rotonda, si proseguirà per Terranova di Pollino, Tursi, Aliano, Pisticci, fino ad arrivare nella Città dei Sassi".

Bruno ha aggiunto che "è una vacanza nuova, perfetta per quei turisti che desiderano visitare la Basilicata con l'assistenza della propria bicicletta. Nel corso delle varie tappe sarà possibile fermarsi e godere delle bellezze artistiche dei vari centri attraversati oltre che degustare i prodotti enogastronomici del posto".

Nel comunicato è inoltre evidenziato che "a disposizione dei visitatori che intenderanno cimentarsi con il cicloturismo ci sarà a disposizione di una flotta di 400 E-Bike. Ogni tour sarà accompagnato da guide turistiche e da un'assistenza tecnica per le biciclette che, in caso di problemi, saranno subito riparate o sostituite". (ANSA).