2 luglio Matera: quattro artiste realizzeranno carro cartapesta

(ANSA) - MATERA, 10 DIC - Quattro artiste realizzeranno il carro trionfale di cartapesta 2023 per la 633/a edizione della festa in onore della patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, che ogni anno il 2 luglio richiama nella Città dei Sassi diverse migliaia di persone.

E' quanto ha deciso la commissione di valutazione dei bozzetti giunti dopo la pubblicazione del bando, indetto dall'Associazione Maria Santissima della Bruna. Le artiste sono Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa, e Laura D'Ercole, che dovranno realizzare un manufatto d cartapesta incentrato sul tema evangelico ''Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) - Qualsiasi cosa vi dica, fatela" (Gv, 2, 5) - Dal mistero dell'Eucaristia ai ministeri della Chiesa''. E' la prima volta che l'incarico viene affidato solo a donne: il bozzetto sarà presentato, insieme ad altri concorrenti, nel corso di una iniziativa pubblica in data ancora da stabilire. (ANSA).