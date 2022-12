Premi: direttore Agenas a 32/a edizione "Potito Petrone"

(ANSA) - POTENZA, 08 DIC - Il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Domenico Mantoan, parteciperà alla cerimonia di consegna della 32/a edizione del premio di medicina "Professor Potito Petrone", in programma a Rifreddo di Pignola (Potenza) il prossimo 10 dicembre.

La manifestazione è organizzata dal circolo culturale "Il Portale" di Pignola: il premio sarà consegnato ad un giovane medico lucano. Mantoan risponderà alle domande della giornalista Margherita Sarli. "Si tratta di un premio che rappresenta, nel panorama nazionale, un osservatorio privilegiato ed è rivolto ai neo laureati in medicina, presso qualunque Università italiana riconosciuta, nati in Basilicata (o residenti da non meno di un certo tempo) - spiega la presidente della Pro loco , Loredana Albano - con lo scopo di valorizzare i giovani ed aiutarli a realizzare le proprie aspirazioni nel campo medico-scientifico"