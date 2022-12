Legambiente scrive al sindaco di Matera, rioni Sassi da tutelare

(ANSA) - MATERA, 03 DIC - "I rioni Sassi e la Murgia, non possono essere considerati come un luogo dove tutto è possibile o una merce sul mercato". Lo ha scritto Legambiente in una lettera aperta al sindco di Matera, Domenico Bennardi (M5S).

In particolare, l'organizzazione ambientalista ha messo in evidenza che "siate gentili con i Sassi" è "l'appello rivolto da un cittadino agli addetti alla realizzazione del film che in questi giorni stanno girando" nella Città dei Sassi. Legambiente "si unisce a questo appello chiedendo ai responsabili del Comune e a quelli della produzione del film di usare la massima attenzione nei riguardi dei manufatti e dei cittadini".

Secondo Legambiente, "il carico e la frequentazione di mezzi pesanti su e giù tra i gradoni dei Sassi ed i percorsi pedonali nel Parco della Murgia stanno mettendo in crisi un ambiente fragile e delicato. La sabbia che viene usata per effettuare le riprese oltre a ostruire i tombini sta provocando un danno all'ecosistema del torrente Gravina. Occorrono controlli molto accurati da parte dei tecnici del Comune e del Parco e serietà e affidabilità da parte della troupe e della produzione del film.

I Sassi e la Murgia - hanno concluso i dirigenti materani di Legambiente - sono beni affidati alla nostra custodia e da tutelare, non da sfruttare e snaturare". (ANSA).