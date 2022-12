A Potenza una nuova associazione per il centro storico

(ANSA) - POTENZA, 02 DIC - E' stata presentata l'associazione "Centro storico Potenza", che si è ricostituita sulle basi di quella creata in maniera volontaristica nel 2019 da 14 soci fondatori: i principali obiettivi sono stati illustrati, stamani a Potenza, dal nuovo presidente, Gianpaolo Carretta.

"Si tratta di un'associazione a sostegno del centro storico del capoluogo - ha detto - che ha come suo principio basilare la partecipazione dal basso per mettere in rete tutti i cittadini di Potenza e non solo i residenti di quest'area o i soli commercianti. Vorremmo essere apripista per altre iniziative simili in tutti i quartieri della città - ha aggiunto Carretta - perché i problemi che si vivono sono di tutti. Potrebbe essere un primo passo per arrivare alla costituzione di una grande associazione per la città di Potenza". (ANSA).