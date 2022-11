Comuni: Potenza; FdI, "riflessione su tenuta maggioranza"

(ANSA) - POTENZA, 28 NOV - Al Comune di Potenza è necessaria "un'attenta e puntuale riflessione politica sulla tenuta della maggioranza del governo cittadino nonché sugli atti che da tempo pendono all'ordine del giorno e non trovano soluzioni": lo hanno detto, in una nota congiunta, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Carmen Galgano, e il segretario provinciale del partito, Giuseppe Giuzio.

In una nota congiunta, è stato sottolineato che "la risicata maggioranza che oggi può contare su soli 18 consiglieri, se non compattata rischia chiaramente di non poter avere i numeri per dar corso all'azione amministrativa. Il sindaco - hanno spiegato Galgano e Giuzio - ha l'onere di interrogare la maggioranza sulla disponibilità a continuare compatti per portare al termine la consiliatura in modo da completare il programma elettorale e lo deve fare convocando i partiti di maggioranza anche per trovare una soluzione alla nomina del Presidente del consiglio che da oltre dieci mesi vede ad interim il facente funzioni Rocco Bernabei. La politica deve tornare a fare capolino in ogni contesto e questo vale anche per il comune capoluogo dove Fratelli d'Italia ha interesse ad essere protagonista per disegnare il futuro della città". (ANSA).