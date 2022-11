Stalking: nel 2022 nel Materano 4 arresti della Polizia

(ANSA) - MATERA, 25 NOV - Nel 2022, in provincia di Matera, la Polizia ha eseguito quattro arresti per stalking, un arresto per maltrattamenti in famiglia, tre arresti per violenza sessuale e quattro divieti di avvicinamento. Lo ha reso noto il questore di Matera, Eliseo Nicolì, nel corso della giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzata in piazza Vittorio Veneto, nel centro storico della Città dei Sassi. (ANSA).