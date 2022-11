Beni culturali, da oggi il restauro della "Balena Giuliana"

(ANSA) - MATERA, 07 NOV - Sono stati consegnati oggi, nel Museo nazionale di Matera, i lavori per il restauro della "Balena Giuliana", il fossile del Pleistocene ritrovate nel 2066 nei pressi della diga di San Giuliano, a pochi chilometri dalla città dei Sassi. Il cantiere durerà un anno: la consegna dei lavori alla ditta che ha vinto l'appalto è stata fatta dal direttore del museo materano, Annamaria Mauro.

Il "percorso" che porterà all'attenzione del pubblico i resti della balena è cominciato nel marzo del 2021, quando furono aperte "per la prima volta le grandi casse in legno che custodivano i resti della balena" e furono avviati i primi studi in attesa del restauro. Durante gli interventi di recupero, i visitatori del museo "Ridola" potranno partecipare a visite guidate e osservare una "videoinstallazione immersiva": un "visitor center" che "racconterà in sintesi tutto il patrimonio custodito" sarà allestito nelle prossime settimane. Secondo Mauro, la "Balena Giuliana" è diventata "ormai un simbolo della città di Matera e ora potrà essere finalmente restituito alla sua comunità, ma anche svelato al mondo intero". (ANSA).