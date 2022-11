Turismo: al Metapontino fondi per l'accessibilità dei disabili

(ANSA) - POTENZA, 03 NOV - Un milione e duecentomila euro, rinvenienti dai fondi del Ministero della Disabilità, è la somma intercettata dalla Regione Basilicata per finanziare progetti di turismo accessibile e inclusivo a favore di persone con disabilità nell'area del Metapontino e della costa jonica: lo ha reso noto, stamani, a Potenza, l'assessore regionale alle attività produttive Alessandro Galella.

Lo scopo del progetto - in collaborazione con Presidi Educativi, Cooperativa sociale Qum, Federazione Italiana superamento Handicap di Basilicata, Apt e Associazione Ipertesto - è rendere accessibile il turismo balneare, favorendo l'accoglienza in un territorio, quello jonico, che verrà candidato all'ottenimento del riconoscimento europeo dell' 'Access City Award'.

"Il progetto 'Basilicata for all' - ha spiegato Galella - è messo a disposizione di tutte le attività ricettive della costa per fare un salto di qualità rispetto allo stato in cui sono e per raggiungere l'obiettivo di offrire vacanze ad alto livello, tarate sulle esigenze specifiche di persone con disabilità. Sarà certamente un ulteriore passo per far crescere l'attrattività del nostro turismo balneare".

Le strutture che saranno coinvolte potranno effettuare qualunque tipo di intervento, conciliabile con tutti i tipi di disabilità. Il punto finale sarà l'apposizione di un marchio di qualità regionale che rappresenterà uno strumento di certificazione identificativo e comunicativo dello standard di qualità dell'accessibilità della struttura. (ANSA).