"Circular tour", a Matera i bambini imparano a non sprecare cibo

Terzo appuntamento domani, sabato 22 ottobre, a Matera per il Circular Tour nel mercato di Campagna Amica, per iniziativa di Coldiretti ed Eni: dalle ore 10 alle ore 12 laboratori, giochi e intrattenimento all'insegna dell'economia circolare. L'evento - è ricordato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Coldiretti Basilicata - si svolgerà all'interno di 21 mercati coperti di Campagna Amica in tutta Italia.

"Prosegue, dunque, il viaggio del Circular Tour partito a maggio con l'obiettivo di coinvolgere le famiglie e soprattutto i più piccoli - hanno spiegato gli organizzatori - in un percorso educativo che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentare in energia".

Per l'occasione, i mercati di Campagna Amica "sono diventati luoghi di educazione alimentare con i bambini protagonisti di un percorso didattico fatto di gioco e apprendimento. Si parte alle ore 10 con laboratori come 'Ti insegno il riciclo' o 'Compostiamoci meglio' passando per il 'Gioco dell'oca' in versione economia circolare, fino ad arrivare alla 'Spesa sostenibile' e 'Ad ogni frutto la sua stagione' che vedrà i bambini impegnati a riconoscere la frutta e verdura di stagione, un laboratorio molto utile anche per i grandi che spesso non sanno quali prodotti consumare in diversi periodi dell'anno".

